Президент Інгульця Олександр Поворознюк залишається найбільш скандальним суб'єктом українського футболу. Бізнесмен часто дає відверті інтерв'ю, в яких озвучує дикі цитати.

До теми Я ж не г***он, – одіозний президент клубу УПЛ назвав дату завершення війни

Покарання за сексизм

Серед них була і сексистська заява наприкінці березня. Поворознюк заявив, що він не розуміє жіночий футбол та сказав наступну фразу: "Там крім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати".

Такі скандальні слова викликали увагу з боку КДК УАФ. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке, Поворознюк оштрафований на 200 тисяч гривень.

Крім того, президент Інгульця має прочитати для свого клубу лекцію про недопустимість дискримінації у футболі. Нагадаємо, що раніше футболістки збірної України висловили обурення через сексистські заяви Поворознюка.

Читайте також Голкіпер Інгульця став абсолютним рекордсменом українського футболу: історичне відео

Наразі команда з Петрового веде боротьбу за виживання в УПЛ. За чотири тури до фінішу сезону Інгулець посідає 15 місце, яка відправить команду напряму в Першу лігу. Від зони перехідних матчів "аграріїв" відділяє три бали.