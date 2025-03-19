Складна розмова між президентами України та США дала надію на можливе завершення війни. Президент Інгульця Олександр Поворознюк не залишився осторонь теми номер один у світі, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал бізнесмена.

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Ще один потужний інсайдер

Епатажний президент Інгульця повідомив, що володіє конфіденційною інформацією стосовно підписання мирної угоди. При цьому він провів паралель з іншим відомим інсайдером.

"Є інформація, яка не виходить на загал, але я ж не г***он. Прошу не запікувати, це не матюк, це прізвище.

То хай розуміє, що це прізвище. Г***он. Це не матюк. Я ж не г***он і розповідати, що мені з Вашингтона подзвонили і сказали. Я цього не буду.

Тою інформацією, якою володію я – кінець весни – середина літа максимум ми підпишемо. І будуть вже мирні відносини, почнемо відновлювати Україну", – розповів Поворознюк.

Зазначимо, що російський диктатор Владімір Путін усіма засобами намагається затягнути укладання мирної угоди. Втім, президент України Володимир Зеленський сподівається, що Дональд Трамп допоможе досягти тривалого миру вже у 2025 році.

До слова, нещодавно з'явилася інформація, що президент Інгульця Олександр Поворознюк намагався здати одного зі своїх футболістів працівникам ТЦК.