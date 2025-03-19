У вівторок, 18 березня, відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним. Політики повинні були домовитися про тимчасове перемир'я, пише 24 Канал.

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Що сказав Ребров про перемовини між Трампом і Путіним

Розмова між Трампом та Путіним стала темою номер один у світі. Навіть під час передматчевої пресконференції журналісти поцікавилися у Сергія Реброва його думкою стосовно невдалих перемовин.

Для мене важко навіть говорити про це. Ми всі боремося за нашу свободу. Для нас дуже важлива допомога США. Моя думка – дуже важко говорити з Путіним. Ми маємо боротися. І США, і будь-хто інший має допомагати нам,

– відповів Ребров.

Зазначимо, що під час перемовин Путін пообіцяв Трампу не бити по інфраструктурних об'єктах України. Однак кривавий диктатор вчергове збрехав. У ніч на 19 березня 145 російських дронів атакували українські лікарні та іншу цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, що перший матч плей-оф Ліги націй між збірними України та Бельгії відбудеться у четвер, 20 березня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. Стало відомо, який український телеканал безплатно транслюватиме поєдинок Україна – Бельгія.