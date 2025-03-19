У березні відбулася зміна транслятора матчів збірної України. Відтепер ексклюзивними правами володіє MEGOGO, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу медіаплатформи.

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Хто безплатно транслюватиме матч Україна – Бельгія

Раніше матчі збірної України транслювалися на регіональних каналах Суспільного Мовлення. Однак починаючи з березня 2025 року поєдинки "синьо-жовтих" показуватиме виключно MEGOGO.

Безплатно матчі збірної України, зокрема проти Бельгії, можна переглянути на телеканалі MEGOGO СПОРТ, який мовить в етері Т2 та кабельних мережах. Він почав мовлення 29 серпня 2024 року.

Також матч Україна – Бельгія буде доступний підписникам MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Поєдинок можна переглянути в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події. Крім того, на медіасервісі буде доступний матч з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Нагадаємо, що перший матч Україна – Бельгія відбудеться у четвер, 20 березня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45 за київським часом. Під питанням участь у поєдинку форварда Артема Довбика, який підхопив вірусну інфекцію.