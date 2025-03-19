Сьогодні, 19 березня, збірна України прибула до Мурсії, де буде зіграно перший матч плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Обидва суперники боротимуться за право грати в дивізіоні А престижного турніру, пише 24 Канал.

Читайте також Чи змусить команда Реброва хапатись за голову українців: прогноз на матч Україна – Бельгія

Ще одна втрата збірної

На жаль, "синьо-жовті" ризикують залишитися без основного форварда Артема Довбика. За інформацією FootballHub, нападник підхопив вірусну інфекцію.

Артем першим прибув до готелю, де розташувалася збірна України. Він одразу ж пішов у свій номер. Футболіст та водій автобуса були в масці. Наразі точно невідомо, чи зможе Довбик допомогти команді в першому матчі проти Бельгії.

Нагадаємо, що це не перша втрата команди Сергія Реброва. Раніше через ушкодження достроково залишив табір збірної України Максим Таловєров. Захисник повернувся в розташування Плімуту. Замість нього терміново був викликаний центрбек американського Остіна Олександр Сваток.

Щодо форвардів, то в резервному списку Сергія Реброва відсутні представники цієї ланки. Головний тренер збірної може розраховувати лише на Романа Яремчука з Олімпіакоса та динамівця Владислава Ваната.

Перший матч плей-оф Ліги націй Україна – Бельгія відбудеться у четвер, 20 березня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. Матч-відповідь пройде в бельгійському Генку у неділю, 23 березня.