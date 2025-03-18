18 березня стало відомо, що центральний захисник англійського Плімута Максим Таловєров не зможе допомогти збірній у матчах проти Бельгії. У футболіста знайшли ушкодження колінного суглоба.

Варто дізнатись Двічі обслуговував матчі грандів УПЛ: хто розсудить гру Ліги націй Україна – Бельгія

Зміна з-за океану

Таловєров вже покинув розташування національної команди та повернеться у Плімут, де буде під наглядом клубних лікарів.

Замість нього у табір збірної прибув центрбек американського "Остіна" Олександр Сваток, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Сваток прибув у табір збірної України: дивіться відео

У синьо-жовтій футболці Сваток дебютував 26 березня 2023-го року, коли відіграв повний матч кваліфікації чемпіонату Європи проти Англії (поразка України 2:0). Загалом має за своєю спиною 8 поєдинків за головну команду країни.

Зверніть увагу! Перший матч Україна – Бельгія відбудеться в іспанській Мурсії 20 березня. А поєдинок-відповідь запланований на 23 березня. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що 30-річний захисник виступає за Остін із липня 2024-го року, коли перейшов із Дніпро-1, який припинив існування. Відтоді Сваток провів за океаном три матчі, у яких запам'ятався лише однією жовтою карткою.

Контракт українського футболіста із клубом МЛС розрахований до кінця 2027-го року. Також в угоді є опція пролонгації співпраці ще на один рік.