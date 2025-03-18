18 марта стало известно, что центральный защитник английского Плимута Максим Таловеров не сможет помочь сборной в матчах против Бельгии. У футболиста нашли повреждение коленного сустава.

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Смена из-за океана

Таловеров уже покинул расположение национальной команды и вернется в Плимут, где будет под наблюдением клубных врачей.

Вместо него в лагерь сборной прибыл центрбек американского "Остина" Александр Сваток, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Сваток прибыл в лагерь сборной Украины: смотрите видео

В сине-желтой футболке Сваток дебютировал 26 марта 2023-го года, когда сыграл полный матч квалификации чемпионата Европы против Англии (поражение Украины 2:0). В целом имеет за своей спиной 8 поединков за главную команду страны.

Обратите внимание! Первый матч Украина – Бельгия состоится в испанской Мурсии 20 марта. А ответный поединок запланирован на 23 марта. Обе встречи начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что 30-летний защитник выступает за Остин с июля 2024-го года, когда перешел из Днепр-1, который прекратил существование. С тех пор Сваток провел за океаном три матча, в которых запомнился лишь одной желтой карточкой.

Контракт украинского футболиста с клубом МЛС рассчитан до конца 2027-го года. Также в соглашении есть опция пролонгации сотрудничества еще на один год.