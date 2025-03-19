Сегодня, 19 марта, сборная Украины прибыла в Мурсию, где будет сыгран первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Оба соперника будут бороться за право играть в дивизионе А престижного турнира, пишет 24 Канал.

Читайте также Заставит ли команда Реброва хвататься за голову украинцев: прогноз на матч Украина – Бельгия

Еще одна потеря сборной

К сожалению, "сине-желтые" рискуют остаться без основного форварда Артема Довбыка. По информации FootballHub, нападающий подхватил вирусную инфекцию.

Артем первым прибыл в гостиницу, где расположилась сборная Украины. Он сразу же пошел в свой номер. Футболист и водитель автобуса были в маске. Пока точно неизвестно, сможет ли Довбик помочь команде в первом матче против Бельгии.

Напомним, что это не первая потеря команды Сергея Реброва. Ранее из-за повреждения досрочно покинул лагерь сборной Украины Максим Таловеров. Защитник вернулся в расположение Плимута. Вместо него срочно был вызван центрбек американского Остина Александр Сваток.

Относительно форвардов, то в резервном списке Сергея Реброва отсутствуют представители этого звена. Главный тренер сборной может рассчитывать лишь на Романа Яремчука из Олимпиакоса и динамовца Владислава Ваната.

Первый матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в бельгийском Генке в воскресенье, 23 марта.