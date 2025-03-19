Это будет два сверхважных поединка, ведь на кону будет стоять путевка в элитный дивизион Лиги наций. На мартовские матчи Сергей Ребров вызвал 25 футболистов. Правда, уже есть первая кадровая потеря, пишет 24 Канал.

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"Сине-желтые" против "красных дьяволов"

Максим Таловеров покинул лагерь "сине-желтых" из-за повреждения, которое получил еще в матче за английский Плимут. Его в сборной заменил центрбек американского Остина Александр Сваток.

У заявку сборной Бельгии попало 26 исполнителей. В национальную команду перед матчами против Украины вернулся первый номер мадридского Реала Тибо Куртуа. Вратарь вернулся в расположение сборной после смены главного тренера. Доменико Тедеску, с которым у Куртуа был конфликт, у руля Бельгии заменил Руди Гарсия.

Как раз поединки против Украины станут для Бельгии дебютными под руководством нового наставника.

История встреч Украины против Бельгии началась только на Евро-2024, когда команды расписали нулевую ничью в последнем туре группового раунда. Именно этот "сухой" результат не позволил тогда "сине-желтым" пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Украина заняла последнее четвертое место в группе и попрощалась с турниром.

Обратите внимание! Первый матч Украина – Бельгия в плей-офф Лиги наций начнется 20 марта в 21:45 (по киевскому времени). Главным арбитром поединка будет 36-летний Сандро Шерер, который возглавит швейцарскую бригаду судей в данной игре.

Прогноз Favbet

Бельгия продолжает быть фаворитом первого матча в противостоянии с Украиной в линии Favbet. Ее победу оценивают в 1,85. Зато на победу украинцев дают аж 4,35. Этот коэффициент немного уменьшился, если сравнивать с несколькими днями назад (был 4,40). На мировую в Мурсии дают 3,70. Здесь на ничью коэффициент вырос вверх (было 3,55).

Выход команды Сергея Реброва в дивизион "А" стали оценивать немного лучше – ровно 5. Однако, все равно, шансы на проход Бельгии в элитный дивизион значительно лучше – 1,19.

Команды пробьют тотал голов больше 2,5 в первом матче – ровно 2. В то же время больше одного гола в первом тайме оценивают в 1,92.

Favbet дает равные шансы на то, что обе команды отметятся голами в поединке или не забьют – по 1,90.

Будет ли пенальти в матче? Да – 2,85, нет – 1,38.