Це буде лише друга в історії зустріч України та Бельгії. До цього ці національні команди грали в останньому турі групового етапу Євро-2024. Той матч закінчився нульовою нічиєю, яка не дозволила команді Сергія Реброва вийти у плей-оф чемпіонату Європи, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Чи змусить команда Реброва хапатись за голову українців: прогноз на матч Україна – Бельгія

Україна – Бельгія

Місце проведення: арена "Естадіо Енріке Рока" у Мурсії (Іспанія)

Арбітр матчу: Сандро Шерер (Швейцарія)

Початок зустрічі: 20 березня 21:45 (за київським часом).

Кадрові зміни команд

Сергій Ребров викликав на березневі матчі 25 виконавців. Був серед них й центрбек Максим Таловєров, який дуже яскраво дебютував за англійський Плімут. Футболіст доєднався до команди в Іспанії, але пробув у таборі там недовго. У захисника знайшли ушкодження колінного суглоба, яке не дозволить йому допомогти "синьо-жовтим" у матчах проти "червоних дияволів".

Таловєров покинув розташування збірної. Замість нього із резервного списку довикликали оборонця американського Остіна Олександра Сватка. Наразі більше кадрових втрат у команді немає, усі у бойовому дусі готуються до першого із двох важливих поєдинків.



Таловєров покинув табір збірної України / Фото Getty Images

Натомість збірна Бельгії підсилила голкіперську позицію. У національну команду повернувся перший номер мадридського Реала Тібо Куртуа, який є одноклубником нашого Андрія Луніна. У досвідченого воротаря був конфлікт із вже колишнім головним тренером Бельгії Доменіко Тедеско, якого замінив на цій посаді Руді Гарсія.

Попри це все є у "червоних дияволів" і кадрові втрати. Через різного характеру травми перший матч пропустять захисник Тімоті Кастань та форвард Лої Опенда. Також під питанням участь у грі ще двох бельгійців – вінгера Маліка Фофани та захисника Артура Теата.



Коен Кастельяс та Тібо Куртуа у збірній Бельгії / Фото Getty Images

Через такі ушкодження Руді Гарсія вирішив довикликати у збірну захисника Штутгарта Аміна Аль-Дахіля та нападника Айнтрахту Мішу Батшуаї.

Хто розсудить матчу плей-оф Ліги націй

На поєдинку Україна – Бельгія працюватиме швейцарська бригада арбітрів на чолі із 36-річним Сандро Шерер. Рефері ФІФА (із 2015-го року) попрацював на двох матчах українських клубів:

21 серпня 2024. Динамо 0:2 Зальцбург

22 січня 2025. Шахтар 2:0 Брест



Сандро Шерер / Фото Getty Images

В останніх 10 поєдинках показав 36 жовтих карток та одне вилучення. У трьох із десяти матчів Шерер призначав пенальті. 6 березня судив матч італійської Роми Артема Довбика у рамках Ліги Європи, у якому "вовки" перемогли Атлетік Більбао 2:1.

Сандро Шерер показав менше п'яти жовтих карток в останніх восьми матчах із десяти.

Де дивитись матч Україна – Бельгія

Переглянути поєдинок можна завдяки офіційному мовнику Ліги націй УЄФА в Україні – медіасервісу MEGOGO. Українські фанати можуть подивитись матч за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL", а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 і кабельних мережах.

У прямому ефірі футбол можна подивитись у підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі у день гри.

Місцеві телеканали Суспільного Мовлення не будуть транслювати поєдинок плей-оф Ліги націй.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Бельгія.

Прогноз Favbet

Бельгія зберігає кращі шанси на перемогу у першому матчі. Звитягу гостей оцінюють в 1,85. Натомість на перемогу України дають 4,35. У Favbet дають коефіцієнт 3,70 на нічию у Мурсії.

Фора (0) "синьо-жовтих" – 3,24.

Ймовірно, що обидві команди потішать своїх уболівальників голами: так – 1,89, ні – 1,91.

У кого найкращі шанси забити?