Сложный разговор между президентами Украины и США дал надежду на возможное завершение войны. Президент Ингульца Александр Поворознюк не остался в стороне темы номер один в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал бизнесмена.

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Еще один мощный инсайдер

Эпатажный президент Ингульца сообщил, что владеет конфиденциальной информацией о подписании мирного соглашения. При этом он провел параллель с другим известным инсайдером.

"Есть информация, которая не выходит на публику, но я же не г***он. Прошу не запекать, это не мат, это фамилия.

Так пусть понимает, что это фамилия. Г***он. Это не мат. Я же не г***он и рассказывать, что мне из Вашингтона позвонили и сказали. Я этого не буду.

Той информацией, которой владею я – конец весны – середина лета максимум мы подпишем. И будут уже мирные отношения, начнем восстанавливать Украину", – рассказал Поворознюк.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин всеми средствами пытается затянуть заключение мирного соглашения. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Дональд Трамп поможет достичь длительного мира уже в 2025 году.

К слову, недавно появилась информация, что президент Ингульца Александр Поворознюк пытался сдать одного из своих футболистов работникам ТЦК.