Захисник Інгульця Михайло Шершень відмовився продовжувати контракт з клубом. За це Олександр Поворознюк намагався здати його в ТЦК, пише 24 канал з посиланням на ТаТоТаке.

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Скандал навколо Поворознюка

Козак розповів, що у якийсь Кобін вирішив, що Шершень йому в команді більше не потрібен. При цьому в Михайла закінчувався контракт і йому поставили умову: або ти підписуєш нову угоду на тих самих умовах, або ти переходиш до U-19.

Шершень відмовився від нового контракту і попросив Василя Васильовича відпустити його. Головний тренер відправив його домовлятися з Поворознюком, а сам підмовив президента, наговоривши йому всякого про Михайла, зокрема те, що той нібито вже домовився з іншим клубом,

– розповів капітан Інгульця.

Він також повідомив, що коли Шершень прийшов до Григоровича, той уже був налаштований проти нього і Михайло вислухав багато чого поганого про себе.

"А коли він усе ж таки домовився з президентом, що може покинути Інгулець, якщо заплатить певну суму, то наостанок почув від Поворознюка: "Тих, хто погано від нас ідуть, ми віддаємо ТЦК". Потім прийшли якісь двоє людей і забрали Михайла. Але йому далося втекти – вийшло так, що він встиг сісти у свою машину і поїхав", – додав Олександр Козак.

Відзначимо, що наразі Інгулець посідає 16-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ.