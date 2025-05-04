27-й тур стал неудачным для команд-хозяев – в пяти поединках победу праздновали гости. Еще три матча не определили победителя, пишет 24 Канал.

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Основные моменты 27 тура

Поединок в Киеве между Левым Берегом и Карпатами открывал программу 27 тура УПЛ. "Львы" несмотря на удаление Альвареса одержали выездную победу. Гером матча стал Амбросий Чачуа, который оформил дубль. Львовяне в борьбе за еврокубковое место догнали Полесье, сравнявшись с "волками" по очкам.

Криворожский Кривбасс, который тоже претендует на 4-е место, не сумел обыграть Рух. "Желто-черные" сохранили ворота "сухими", отобрав важные очки у подопечных Юрия Вернидуба.

Во второй игровой день свои матчи сыграли Динамо и Шахтер. Волею календаря их соперниками были главные аутсайдеры первенства – Ингулец и Черноморец. "Бело-синие" отгрузили команде Василия Кобина четыре гола, а "горняки" огорчили "моряков" тремя забитыми мячами.

Небольшую сенсацию сотворила киевская Оболонь. "Пивовары" на выезде обыграли крепкий Верес. Команда Сергея Шищенко одержала победу благодаря голам Таранухи и Ильина. Правда ровенские "волки" весь второй тайм играли вдевятером.

Полесье проигрывает лобовой матч

Центральным поединком тура была встреча Полесья и Александрии. Подопечные Руслана Ротаня очень уверенно чувствовали себя в Житомире. В первом тайме соперники обменялись голами. На супергол Ивана Калюжного "волки" ответили точным ударом Батисты.

В начале второго тайма житомиряне остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку заработал правый защитник "волков" Майсурадзе. Александрия не прощает соперникам таких ошибок. Албанский легионер "горожан" Теди Цара поставил победную точку в матче.

Результаты и видеообзоры матчей 27-го тура УПЛ

Левый Берег – Карпаты 2:3

Голы: Синиця, 33, Бабогло, 73 (автогол) – Чачуа, 30, 59, Якимив, 63 (автогол)

Рух – Кривбасс 0:0

Черноморец – Шахтер 0:3

Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

Ингулец – Динамо 0:4

Голы: Дихтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

Верес – Оболонь 0:2

Голы: Тарануха, 27, Ильин, 42

ЛНЗ – Заря 1:1

Голы: Вантух, 47 (автогол) – Будковский, 61

Колос – Ворскла 0:0

Полесье – Александрия 1:2

Голы: Батиста, 45+1 – Калюжный, 32, Цара, 78

Турнирная таблица после 27-го тура УПЛ

В верхней части таблицы изменений не произошло. Динамо мчится к чемпионству, опережая на 4 балла Александрию и на 10 – Шахтер.

Обострилась борьба за четвертое место. Сейчас его удерживает Полесье, но ему на пятки наступают Карпаты. Не стоит недооценивать и Кривбасс, который имеет игру в запасе и отстает от "волков" и "львов" лишь на три очка.

На дне турнирной таблицы расположились Ингулец и Черноморец, которые периодически меняются местами. В зоне переходных матчей находятся Левый Берег и Ворскла. Тем не менее ЛНЗ, Оболонь и Колос еще не гарантировали себе спокойной жизни.

Таблица УПЛ после 27 тура / скриншот flashscore.ua

Бомбардирская гонка

В списке бомбардиров пальму первенства удерживает форвард Динамо Владислав Ванат. На его счету 17 голов. Сразу три футболиста имеют по 11 забитых мячей – Алексей Гуцуляк, Георгий Судаков и Егор Твердохлеб. Однако обогнать динамовского снайпера им будет очень сложно.

1. Владислав Ванат (Динамо) – 17

2. Георгий Судаков (Шахтер) – 11

3. Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11

4. Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 11

5. Александр Филиппов (Александрия) – 10

6. Артем Бондаренко (Шахтер) – 10

7. Амбросий Чачуа (Карпаты) – 9

8. Бруниньо (Карпаты) – 8

9. Петар Мичин (Заря) – 8

10. Филипп Будковский (Заря) – 8

Следующий 28-й тур стартует в пятницу, 9 мая. В первый игровой день Полесье будет принимать Динамо, а Заря сыграет с Шахтером.

Один из центральных матчей состоится во Львове, где встретятся Карпаты и Александрия. Завершится тур в понедельник, 12 мая. В Киеве сыграют Левый Берег и Ингулец.