Ингулец – Динамо 0:4

Голы: Дихтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

В субботу, 3 мая, в Александрии состоялся матч 27 тура УПЛ Ингулец – Динамо. Соперники решают диаметрально противоположные задачи на сезон, пишет 24 Канал.

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Легкая победа Динамо над Ингульцом

Команда из Петрово борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. А динамовцы несутся к 17-му чемпионству.

Подопечные Василия Кобина сдерживали натиск киевлян до 38 минуты. Буяльский со стандарта навесил в штрафную площадь, где защитник хозяев Дихтярук не разобрался и отправил мяч в ворота.

Озадаченные игроки Ингульца сразу же пропустили второй гол. Шапаренко решился на удар с границы штрафной площадки и заставил Жилкина доставать мяч из ворот.

В начале второго тайма Михайленко и Ванат довели счет до разгромного. Особенно эффектным был дальний выстрел опорника. Что касается Владислава, то он на свой счет записал 17-й забитый мяч в чемпионате.

До финального свистка счет не изменился. Динамо одержало разгромную победу со счетом 4:0.

Видео голов в матче Ингулец – Динамо