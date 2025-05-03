Черноморец – Шахтер 0:3

Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

Хозяева поля, которых возглавляет экс-защитник Шахтера Александр Кучер, ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите. А вот "горняки" рассчитывают завоевать серебряные медали, пишет 24 Канал.

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"Горняки" толкают "моряков" в Первую лигу

В первом тайме "моряки" четко отработали в обороне, не позволив дончанам забить хотя бы один гол. На перерыв соперники ушли с нулями на табло.

После отдыха подопечные Марино Пушича прибавили в скорости и защита Черноморца посыпалась. На 55-й минуты Бондаренко пробил со штрафного и с помощью рикошета положил мяч в угол ворот Рудько.

После этого настало время Невертона. Сначала бразилец благодаря индивидуальным действиям увеличил преимущество "горняков". А через несколько минут оформил дубль.

"Моряки" до конца матча так и не смогли забить гол престижа и потерпели разгромное поражение 0:3.

Видео голов в матче Черноморец – Шахтер