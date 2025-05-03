Інгулець – Динамо 0:4

Голи: Діхтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

У суботу, 3 травня, в Олександрії відбувся матч 27 туру УПЛ Інгулець – Динамо. Суперники вирішують діаметрально протилежні завдання на сезон, пише 24 Канал.

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Легка перемога Динамо над Інгульцем

Команда з Петрового бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні. А динамівці несуться до 17-го чемпіонства.

Підопічні Василя Кобіна стримували натиск киян до 38 хвилини. Буяльський зі стандарту навісив у штрафний майданчик, де захисник господарів Діхтярук не розібрався та відправив м'яч у ворота.

Спантеличені гравці Інгульця одразу ж пропустили другий гол. Шапаренко наважився на удар з межі штрафного майданчика та змусив Жилкіна діставати м'яч з воріт.

На початку другого тайму Михайленко та Ванат довели рахунок до розгромного. Особливо ефектним був дальній постріл опорника. Щодо Владислава, то він записав на свій рахунок 17-й забитий м'яч у чемпіонаті.

До фінального свистка рахунок не змінився. Динамо здобуло розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Відео голів у матчі Інгулець – Динамо