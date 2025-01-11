Алавес – Жирона 0:1

Гол: Солис Ромеро, 90+1

В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами Алавес и Жирона. Украинец Виктор Цыганков начал поединок со скамейки запасных, пишет 24 Канал.

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Первое появление Цыганкова после травмы

Украинец длительное время восстанавливался от травмы и пропустил шесть поединков с участием своей команды.

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Гости лучше контролировали мяч, но воротам чаще угрожали футболисты Алавеса.

На 70-й минуте второго тайма на поле появился Цыганков, который заменил нидерландца ван де Бека. В конце основного времени украинец упал в штрафной площади хозяев, требуя пенальти. Однако арбитр не поверил в актерские способности Виктора и дал сигнал продолжать игру.

Ничейный результат на табло держался до конца основного времени. И все же фортуна улыбнулась гостям. На первой компенсированной минуте точный удар Солиса принес победу команде Цыганкова.

Видеообзр матча Алавес – Жирона