Вернулся на фарт: Жирона с Цыганковым вырвала победу у Алавеса в компенсированное время
Вингер Жироны Виктор Цыганков не появлялся на футбольном поле с ноября прошлого года. Украинец впервые попал в заявку команды на выездной поединок с Алавесом.
Алавес – Жирона 0:1
Гол: Солис Ромеро, 90+1
В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами Алавес и Жирона. Украинец Виктор Цыганков начал поединок со скамейки запасных, пишет 24 Канал.
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Первое появление Цыганкова после травмы
Украинец длительное время восстанавливался от травмы и пропустил шесть поединков с участием своей команды.
В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Гости лучше контролировали мяч, но воротам чаще угрожали футболисты Алавеса.
На 70-й минуте второго тайма на поле появился Цыганков, который заменил нидерландца ван де Бека. В конце основного времени украинец упал в штрафной площади хозяев, требуя пенальти. Однако арбитр не поверил в актерские способности Виктора и дал сигнал продолжать игру.
Ничейный результат на табло держался до конца основного времени. И все же фортуна улыбнулась гостям. На первой компенсированной минуте точный удар Солиса принес победу команде Цыганкова.
Видеообзр матча Алавес – Жирона
- Благодаря этой победе Жирона поднялась с 8 на 7 строчку. В активе подопечных Мичела 28 очков в 19 матчах.
- Алавес остался на 16-м месте Ла Лиги. "Лисы" набрали 17 баллов в 19 турах.