Бывший игрок Динамо получил повестку в армию: что известно

Бывший защитник Динамо Александар Драгович получил повестку на прохождение военной службы. Экс-игрок "бело-синих" присоединится к рядам Вооруженных Сил Австрии.

14 лет назад Александар Драгович вынужденно прервал службу в армии из-за карьеры футболиста. Однако сейчас защитник решил вернуться в армию, сообщает 24 канал со ссылкой на Kleinezeitung.

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Драгович в армии

Александар Драгович сейчас выступает за венскую Аустрию. Поэтому защитник отправится в спортивный цент в столице Австрии, где будет проходить военную службу.

Драгович пройдет ускоренный курс базовой военной подготовки сроком на два месяца. Также Александар сможет тренироваться в своей текущей команде.

Интересно. Александар Драгович выступал в Динамо с 2013 по 2016 год. За это время австрийский защитник дважды становился чемпионом Украины, а также дважды побеждал в Кубке страны.

В текущем сезоне Александар Драгович сыграл в 19 матчах за Аустрию во всех турнирах. Результативными действиями австрийский защитник не отличался.