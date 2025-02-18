Динамо завершило первую часть чемпионата Украины-2024/2025 на первом месте. "Бело-синие" имеют хороший гандикап, оторвавшись от Александрии и Шахтера в борьбе за чемпионство на 5 и 10 очков, соответственно.

Читайте также Разыграли как по нотам: гол капитана Динамо принес победу над чемпионом Молдовы

Что пообещал Караваев

Александр Караваев в своем инстаграме обратился к фанатам Динамо перед возобновлением сезона УПЛ-2024/2025, сообщает 24 канал.

Защитник "бело-синих" пообещал фанатам столичного клуба вернуть "золото" чемпионата Украины в Киев.

Сделаем все возможное, чтобы снова этот трофей был у нас,

– написал Караваев.

Отметим, что Александр Караваев в текущей кампании сыграл в 20 матчах за Динамо. Опытный защитник имеет в своем активе пять забитых мячей и голевые передачи.

В первом матче весенней части чемпионата Украины "бело-синие" сыграют против львовских Карпат. Матч между динамовцами и "львами" состоится 23 февраля в 18:00 в Киеве.