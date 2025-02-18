Динамо завершило першу частину чемпіонату України-2024/2025 на першому місці. "Біло-сині" мають хороший гандикап, відірвавшись від Олександрії та Шахтаря у боротьбі за чемпіонство на 5 та 10 очок, відповідно.

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Що пообіцяв Караваєв

Олександр Караваєв у своєму інстаграмі звернувся до фанів Динамо перед відновленням сезону УПЛ-2024/2025, повідомляє 24 канал.

Захисник "біло-синіх" пообіцяв фанатам столичного клубу повернути "золото" чемпіонату України у Київ.

Зробимо все можливе, щоб знову цей трофей був у нас,

– написав Караваєв.

Зазначимо, що Олександр Караваєв у поточній кампанії зіграв у 20 матчах за Динамо. Досвідчений захисник має у своєму активі п'ять забитих м'ячів та гольові передачі.

У першому матчі весняної частини чемпіонату України "біло-сині" зіграють проти львівських Карпат. Матч між динамівцями та "левами" відбудеться 23 лютого о 18:00 у Києві.