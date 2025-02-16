Динамо – Петрокуб 1:0

Гол: Буяльский, 75

Киевское Динамо в воскресенье, 16 февраля, сыграло два последних матча на сборе в Турции. Соперниками команды Александра Шовковского были чемпионы Латвии и Молдовы, пишет 24 Канал.

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Вторая за день победа "бело-синих"

Во втором матче главный тренер Динамо привлек нескольких игроков юношеской команды и ближайшего резерва. Ворота киевлян защищал Денис Игнатенко, а в защите вышел 18-летний Владислав Захарченко.

Матч начался с атак Петрокуба. Несколько опасных моментов возникло вблизи ворот Игнатенко.

Киевлянам удалось сдержать стартовый штурм и перевести игру на половину поля соперника. Динамовцы достигли цели на 75-й минуте матча.

Стремительная атака левым флангом с участием Брагуру и Шапаренко завершилась точным пасом на Буяльского. Капитан Динамо в одно касание переправил мяч в верхний угол ворот.

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу вице-чемпиона Украины со счетом 1:0.

Видеообзор матча Динамо – Петрокуб

После матча динамовцы вернутся в Киев, где 23 февраля проведут матч 18-го тура УПЛ против Карпат.