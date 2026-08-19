После освобождения из плена мужчина встретил свою бывшую коллегу и даже смог пошутить с ней. Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины.

Абрамов узнал коллегу после плена

Журналистка ТСН Наталья Нагорная рассказала, что она встретила Абрамова после обмена.

По ее словам, мужчина сам подошел к ней и узнал бывшую коллегу. Абрамов напомнил Нагорной забавный случай с прошлой работы, когда она случайно заперла его в монтажной.

Это первый человек на обмене, который расхохотался,

– рассказала журналистка.

В то же время Нагорная отметила, что плен сильно изменил мужчину. Сначала она даже не узнала своего бывшего коллегу.

Воина мобилизовали два года назад

По словам Натальи Нагорной, Александра Абрамова мобилизовали 18 августа 2024 года. Символично, что ровно через два года – 18 августа 2026-го – его представили на обмен.

Всего на этот раз Украина вернула из российского плена 103 защитников. Среди них – военнослужащие ВСУ, в частности Сил территориальной обороны и ВМС, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Запорожском направлениях, в частности обороняли Мариуполь.

Подавляющее большинство вернувшихся – солдаты и сержанты, они составляют 99 % от общего числа. Самому старшему освобожденному 59 лет, самому молодому – 26. Среди вернувшихся также есть тяжелораненые и тяжелобольные военные.