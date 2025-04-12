Агрессивно вел себя и был пьян: в полиции рассказали детали задержания Александра Алиева

Экс-футболиста Динамо Александра Алиева 12 апреля задержала полиция. Правоохранители объяснили, что послужило причиной инцидента.

Там отмечают, что обнаружили у Алиева явные признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева.

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Что говорят в полиции о задержании Алиева

По данным правоохранителей, бывшего футболиста Александра Алиева задержали в Соломенском районе Киева. Во время патрулирования на бульваре Чоколовском инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes.

Однако, общаясь с патрульными, он и пассажирка употребляли нецензурную лексику и агрессивно вели себя. Кроме этого, никоим образом не отреагировали на законное требования полицейских прекратить свои противоправные действия.

В полиции также добавляют, что Алиев был пьян. Там отмечают, что он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Чтобы помешать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль,

– говорят правоохранители.

После этого водителя и пассажира доставили в участок. Отметим, что на Алиева составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и вынесли постановление за движение по полосе общественного транспорта.

Стоит заметить, что бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Алиев прокомментировал инцидент. В частности, он отрицает, что находился в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что конфликт с полицией удалось уладить.