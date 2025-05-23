Этого дятла я не слушаю, – Алиев рассказал, какого российского артиста игнорирует

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев уже 25 лет проживает в Украине. Однако уроженец Хабаровска до сих пор не осилил украинский язык и иногда слушает российскую эстраду.

Недавно Александр Алиев попал в языковой скандал. Бывший игрок сборной Украины опубликовал видео, в котором звучала песня российской z-певицы Тани Булановой, пишет 24 Канал.

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Отношение Алиева к российской музыке

В интервью Славе Демину Алиев ответил на критику, которая звучала в его адрес из-за российского трека. По словам экс-футболиста, ему без разницы, на каком языке звучит песня.

"Кто-то говорит, что нельзя слушать русскую музыку. А я, если слышу хорошую песню, слушаю. Мне все равно, кто это поет", – сказал Алиев.

Впоследствии динамовец подчеркнул, что целенаправленно не слушает российских артистов, а особенно Григория Лепса.

Я не слушаю российских артистов. Я где-то могу в YouTube включить какую-то песню, когда еду. Она там играет. Понятно, я не буду врубать ее на всю машину и не буду открывать окна. Но где-то могу так послушать. Лепс? Этого дятла я не слушаю,

– рассказал Алиев.

Почему Алиев не общается на украинском языке

Относительно языка общения, то Алиев признался, что плохо владеет украинским языком. Поэтому ему бывает неудобно, когда неправильно произносит отдельные слова.

"Наша задача – выиграть и убрать эту нечисть из нашей страны. А кто на каком языке говорит – мне вообще все равно. Я как говорил, так и буду. Мне все равно, что будут говорить. Если я захочу, чисто для людей, чтобы им понравилось, разговаривать на украинском – ради бога.

Можно сказать, что я не умею разговаривать на украинском. Мне бывает стыдно, я могу сказать неправильные слова. Только из-за этого. Я уже 25 лет живу в Украине, с 15 лет. Я понимаю украинский, но не разговариваю", – сказал Алиев.

Напомним, что Александр Алиев в начале полномасштабного вторжения не сбежал из Киева, а остался в Украине. Он записался в ряды теробороны, а впоследствии стал военнослужащим ВСУ.

В конце 2024 года Алиев посетил Суджу, которую на тот момент контролировали Силы обороны. Он записал ролик, в котором передал "приветствие" российским спецслужбам, объявившим его в розыск.