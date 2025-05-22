Еще в раннем детстве Александр Алиев попал в сомнительную компанию. Там старшие ребята приучили его к алкоголю, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Слава Демин.

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Откровенное признание Алиева

Бывший футболист признался, что попробовал водку еще в 8 лет. Эта пагубная привычка в конце концов помешала Алиеву раскрыться в полной мере.

"Впервые напился я в 8 лет, в Иваново. Меня отправили ребята постарше за водкой. Я залез на ларек: "Можно две бутылки водки?". И мне продали.

Я старшим принес, они меня научили пить. Я проснулся, а мои тапки плавают в моей риготне.

Так я жил. На улице. Я был сам, везде. Я был везде с пацанами. Для меня были футбол, где-то походить с пацанами, по зданиям полазить, залезть на какой-то склад.

Я помню, что тогда привозили арбузы, дыни – мы воровали, я приносил домой. Так я жил раньше", – рассказал Алиев.

Справка. Александр Алиев родился в российском Хабаровске. Впоследствии он вместе с родителями переехал ближе к Москве, где занимался в школе Спартака. В 14 лет Алиева пригласили в академию киевского Динамо.

Напомним, что в апреле этого года Александра Алиева в Киеве задержали правоохранители. На экс-динамовца составили протокол за вождение в опьянении и мелкое хулиганство. Позже Алиев рассказал, что ему удалось уладить конфликт.