Полесье официально подписало футболиста, которого лишилось Динамо
Житомирское Полесье объявило о подписании очередного зимнего новичка. К стае "волков" присоединился Александр Андриевский.
16 января житомирский клуб объявил о начале сотрудничества с 30-летним опытным игроком центра поля. Александр Андриевский перебрался в Полесье на правах свободного агента, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт житомирского клуба.
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Зимнее усиление для стаи "волков"
Напомним, что в последний день 2024-го года Андриевский покинул киевское Динамо, за основную команду которого играл с 2018-го.
Мы рады приветствовать Александра в нашей команде. Это игрок, который имеет опыт игры на международном уровне и доказал свое мастерство на футбольном поле. Уверены, что его вклад поможет “Полесью” достичь новых высот в чемпионате. Желаем успеха! Сила в Стае!
– говорится на официальном сайте Полесья.
К слову, Полесье закончило первую часть сезона УПЛ-2024/2025 на 5-м месте в турнирной таблице, набрав в 17-ти турах 27 очков. До третьего места, который принесет еврокубки, отставание в 6 баллов.
Коротко о футбольной карьере Александра Андриевского
- Был в структуре Металлиста-2 и Горняка-Спорт. В марте 2015-го в статусе свободного агента присоединился к Динамо-2.
- Поиграл в арендах в одесском Черноморце и луганской Заре. За оба клуба Андриевский провел по 25 матчей.
- С июля 2018-го играл за основную команду Динамо. В бело-синей футболке полузащитник отыграл 123 поединка, в которых отметился 5 голами и 11 ассистами.
- Вместе с киевлянами дважды становился чемпионом УПЛ, а также по два раза торжествовал в Кубке и Суперкубке Украины.