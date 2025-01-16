16 января житомирский клуб объявил о начале сотрудничества с 30-летним опытным игроком центра поля. Александр Андриевский перебрался в Полесье на правах свободного агента, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт житомирского клуба.

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Зимнее усиление для стаи "волков"

Напомним, что в последний день 2024-го года Андриевский покинул киевское Динамо, за основную команду которого играл с 2018-го.

Мы рады приветствовать Александра в нашей команде. Это игрок, который имеет опыт игры на международном уровне и доказал свое мастерство на футбольном поле. Уверены, что его вклад поможет “Полесью” достичь новых высот в чемпионате. Желаем успеха! Сила в Стае!

– говорится на официальном сайте Полесья.

К слову, Полесье закончило первую часть сезона УПЛ-2024/2025 на 5-м месте в турнирной таблице, набрав в 17-ти турах 27 очков. До третьего места, который принесет еврокубки, отставание в 6 баллов.

Коротко о футбольной карьере Александра Андриевского