Вечером 28 февраля российская армия атаковала Одесскую область дронами. В результате вражеского обстрела пострадала учебно-тренировочная база Черноморца в поселении Совиньон.

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Бабич об обстреле базы

Тренер отметил, что никто не пострадал, но они очень испугались. Шоковое состояние было у всех футболистов, пишет 24 канал со ссылкой на Украинский футбол.

Сейчас все убрали, окна временно закрыли. Все повреждения частично устранены. Мы тренируемся обычно на поле, куда как раз прилетел дрон, возле углового. Довольно быстро рабочие базы все убрали,

– сказал Бабич.

Он также добавил, что единственная проблема, что повреждения получила газовая труба, и в настоящее время отсутствует отопление. Обещают, что проблема будет решена через несколько дней, потому что очень прохладно в помещении.

"Тренироваться можно без проблем. Просто ребят переселили в другие номера, и теперь они временно проживают по 3 человека в комнате", – рассказал Александр Бабич.

Отметим, что сейчас "моряки" занимают 13-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. В последнем матче команда уступила Полесью со счетом 3:1.