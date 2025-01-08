Вызывался в сборную Украины накануне Евро-2012: известный голкипер завершил карьеру

Украинский вратарь Александр Бандура сообщил о завершении карьеры. 38-летний футболист сыграл более 200 матчей в Украинской Премьер-Лиге.

Александр Бандура зимой покинул команду Первой лиги Диназ. Из-за невозможности подписать контракт с новым клубом, поскольку в сезоне 2024/25 успел сыграть за две команды, голкипер решил повесить перчатки на гвоздь, пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

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Новая страница в биографии Бандуры

38-летний вратарь отметил, что имел силы и желание продолжить карьеру. Однако из-за норм регламента вынужден искать работу тренером.

Я уже закончил. Я сейчас никуда не могу заявиться, а полгода никто ждать не будет. В этом году мне исполняется 39, поэтому перспективы нет продолжать дальше. Ну не я решил. Случай, видимо, решил за меня. Я еще поиграл бы и показал уровень. Предложения были,

– заметил Бандура.

Сейчас опытный голкипер имеет вариант с клубом ЮКСА. Бандура рассчитывает войти в тренерский штаб дебютанта Первой лиги.

Напомним, что воспитанник сумского футбола во время футбольной карьеры играл за Рух, Верес, Диназ, Минай, Металлург Донецк, каменскую Сталь, ФК Львов, Таврию и другие футбольные клубы. На уровне УПЛ отстоял в воротах 217 матчей, в том числе 66 на "ноль".

В 2012 году Александра Бандуру вызвали в сборную Украины, которая под руководством Олега Блохина готовилась к Евро-2012. Однако в окончательную заявку "сине-желтых" не попал, ограничившись ролью запасного в ряде поединков.