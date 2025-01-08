Олександр Бандура взимку залишив команду Першої ліги Діназ. Через неможливість підписати контракт з новим клубом, оскільки у сезоні 2024/25 встиг зіграти за дві команди, голкіпер вирішив повісити рукавички на цвях, пише 24 Канал з посиланням на Український футбол.

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Нова сторінка у біографії Бандури

38-річний воротар зазначив, що мав сили та бажання продовжити кар'єру. Однак через норми регламенту змушений шукати роботу тренером.

Я вже закінчив. Я ж зараз нікуди не можу заявитись, а пів року ніхто чекати не буде. Цього року мені виповнюється 39, тож перспективи немає продовжувати далі. Ну не я вирішив. Випадок, мабуть, вирішив за мене. Я ще пограв би і показав рівень. Пропозиції були,

– зауважив Бандура.

Наразі досвідчений голкіпер має варіант з клубом ЮКСА. Бандура розраховує увійти у тренерський штаб дебютанта Першої ліги.

Нагадаємо, що вихованець сумського футболу під час футбольної кар'єри грав за Рух, Верес, Діназ, Минай, Металург Донецьк, кам'янську Сталь, ФК Львів, Таврію та інші футбольні клуби. На рівні УПЛ відстояв у воротах 217 матчів, в тому числі 66 на "нуль".

У 2012 році Олександра Бандуру викликали до збірної України, яка під керівництвом Олега Блохіна готувалася до Євро-2012. Проте в остаточну заявку "синьо-жовтих" не потрапив, обмежившись роллю запасного у низці поєдинків.