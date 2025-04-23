На войне погиб украинский тренер Александр Бондарь
- На войне погиб тренер по греко-римской борьбе Александр Бондарь.
- Трагедия произошла 21 апреля из-за ранения во время вражеского минометного обстрела.
Силы обороны Украины продолжают героически сдерживать нашествие российских оккупантов. К сожалению, за это наша нация платит самую дорогую цену.
Каждый день на фронте гибнут самые смелые сыновья и дочери Украины. Накануне список "Ангелов спорта" пополнился новым именем.
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Невосполнимая потеря
Защищая родную страну от российских захватчиков, погиб тренер-преподаватель Конотопской детско-юношеской спортивной школы Александр Бондарь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию греко-римской борьбы Украины.
Павший воин был тренером по греко-римской борьбе первой категории с многолетним опытом работы с детьми. Он с первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт добровольцем.
Александр погиб при выполнении боевого задания, положил свою жизнь, спасая своих побратимов. Выражаем соболезнования близким и родным. Вечная память и слава Герою,
– говорится в сообщении.
Отметим, что трагическое событие произошло 21 апреля. Тренер получил ранения во время вражеского минометного обстрела, которые были несовместимы с жизнью.
Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память Александру Бондарю..
Напомним, что в марте свою жизнь за Украину отдал регбист Дмитрий Левицкий. Он также защищал нашу страну с начала полномасштабного вторжения.