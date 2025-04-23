На войне погиб украинский тренер Александр Бондарь

Силы обороны Украины продолжают героически сдерживать нашествие российских оккупантов. К сожалению, за это наша нация платит самую дорогую цену.

Каждый день на фронте гибнут самые смелые сыновья и дочери Украины. Накануне список "Ангелов спорта" пополнился новым именем.

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Невосполнимая потеря

Защищая родную страну от российских захватчиков, погиб тренер-преподаватель Конотопской детско-юношеской спортивной школы Александр Бондарь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию греко-римской борьбы Украины.

Павший воин был тренером по греко-римской борьбе первой категории с многолетним опытом работы с детьми. Он с первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт добровольцем.

Александр погиб при выполнении боевого задания, положил свою жизнь, спасая своих побратимов. Выражаем соболезнования близким и родным. Вечная память и слава Герою,

– говорится в сообщении.

Отметим, что трагическое событие произошло 21 апреля. Тренер получил ранения во время вражеского минометного обстрела, которые были несовместимы с жизнью.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память Александру Бондарю..

Напомним, что в марте свою жизнь за Украину отдал регбист Дмитрий Левицкий. Он также защищал нашу страну с начала полномасштабного вторжения.