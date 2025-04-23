Кожного дня на фронті гинуть найсміливіші сини та доньки України. Напередодні список "Янголів спорту" поповнився новим іменем.

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Непоправна втрата

Захищаючи рідну країну від російських загарбників, загинув тренер-викладач Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Бондар, повідомляє 24 Канал із посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України.

Полеглий воїн був тренером з греко-римської боротьби першої категорії з багаторічним досвідом роботи з дітьми. Він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем.

Олександр загинув при виконанні бойового завдання, поклав своє життя, рятуючи своїх побратимів. Висловлюємо співчуття близьким і рідним. Вічна памʼять і слава Герою,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що трагічна подія сталася 21 квітня. Тренер отримав поранення під час ворожого мінометного обстрілу, які були несумісні з життям.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять Олександру Бондарю…

Нагадаємо, що в березні своє життя за Україну віддав регбіст Дмитро Левицький. Він також захищав нашу країну з початку повномасштабного вторгнення.