"Теряли время, деньги и репутацию": почему украинец Бондарев покинул Формулу-4

Александр Бондарев покинул Формулу-4 и завершит сезон–2026 на двух этапах Формулы регионального европейского чемпионата (FREC). В команде украинского гонщика рассказали, почему приняли решение досрочно покинуть Формулу-4 и команду Prema.

Менеджер пилота Оксана Брызгалова в комментарии 24 Каналу рассказала, что сезон в Формуле-4 сложился не так, как они ожидали. По ее словам, это стало ясно на этапе в итальянской Монце, когда Александр сошел с дистанции гонки.

Бондарев решил не тратить время на Формулу-4

Брызгалова заявила, что на итальянской трассе, где большее значение имеют технические характеристики болида, а не пилотаж гонщика, темп машины Prema не соответствовал ожиданиям.

После этапа в Монце стало ясно, что, к сожалению, наши ожидания от сезона не сильно совпадают с теми возможностями, которые у нас есть,

– сказала она.

Менеджер пояснила, что в таких обстоятельствах каждый следующий этап в этой категории был потерей времени, денег и репутации. Поэтому в команде Александра решили инвестировать в то, что может принести пользу в будущем. Именно поэтому он сменил команду и категорию соревнований.

Тем более что есть ментальный ресурс, когда тебе нужно постоянно находить в себе мотивацию для того, чтобы найти желание ехать на том, что не едет. Жаль, но это то, в чем мы находились. Оно либо вообще не едет, либо еще и ломается,

– сказала Бризгалова.

Представительница Александра добавила, что решение было продиктовано и сменой руководства команды Prema, что, в свою очередь, повлияло на цели украинца.

Бондарев будет выступать в FREC: что известно

После перехода в команду VAR Бондарев выступит на двух этапах в Имоле (Италия) и Хоккенхайме (Германия), которые состоятся в сентябре.

Пилот рассказал, что во время этих гонок для него самое важное – получить максимум опыта, чтобы быть готовым к следующему сезону.

Менеджер пилота отметила, что у Бондарева много предложений от топ-команд и он хочет в 2027 году выступать за ту, которая даст возможность бороться за чемпионство.