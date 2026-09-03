"Теряли время, деньги и репутацию": почему украинец Бондарев покинул Формулу-4
Александр Бондарев покинул Формулу-4 и завершит сезон–2026 на двух этапах Формулы регионального европейского чемпионата (FREC). В команде украинского гонщика рассказали, почему приняли решение досрочно покинуть Формулу-4 и команду Prema.
Менеджер пилота Оксана Брызгалова в комментарии 24 Каналу рассказала, что сезон в Формуле-4 сложился не так, как они ожидали. По ее словам, это стало ясно на этапе в итальянской Монце, когда Александр сошел с дистанции гонки.
Бондарев решил не тратить время на Формулу-4
Брызгалова заявила, что на итальянской трассе, где большее значение имеют технические характеристики болида, а не пилотаж гонщика, темп машины Prema не соответствовал ожиданиям.
После этапа в Монце стало ясно, что, к сожалению, наши ожидания от сезона не сильно совпадают с теми возможностями, которые у нас есть,
– сказала она.
Менеджер пояснила, что в таких обстоятельствах каждый следующий этап в этой категории был потерей времени, денег и репутации. Поэтому в команде Александра решили инвестировать в то, что может принести пользу в будущем. Именно поэтому он сменил команду и категорию соревнований.
Тем более что есть ментальный ресурс, когда тебе нужно постоянно находить в себе мотивацию для того, чтобы найти желание ехать на том, что не едет. Жаль, но это то, в чем мы находились. Оно либо вообще не едет, либо еще и ломается,
– сказала Бризгалова.
Представительница Александра добавила, что решение было продиктовано и сменой руководства команды Prema, что, в свою очередь, повлияло на цели украинца.
Бондарев будет выступать в FREC: что известно
После перехода в команду VAR Бондарев выступит на двух этапах в Имоле (Италия) и Хоккенхайме (Германия), которые состоятся в сентябре.
Пилот рассказал, что во время этих гонок для него самое важное – получить максимум опыта, чтобы быть готовым к следующему сезону.
Менеджер пилота отметила, что у Бондарева много предложений от топ-команд и он хочет в 2027 году выступать за ту, которая даст возможность бороться за чемпионство.