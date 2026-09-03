Менеджерка пілота Оксана Бризгалова у коментарі 24 Каналу розповіла, що сезон у Формулі-4 склався не так, як вони того очікували. За її словами, це стало зрозуміло на етапі в італійській Монці, коли Олександр зійшов з дистанції гонки.

Бондарев вирішив не витрачати час у Формулі-4

Бризгалова заявила, що на італійській трасі, де більше значення мають технічні характеристики боліда, а не пілотаж гонщика, темп машини Prema не відповідав очікуванням.

Після етапу в Монці було зрозуміло, що, на жаль, наші очікування від сезону не сильно співпадають з тими можливостями, які в нас є,

– сказала вона.

Менеджерка пояснила, що за таких обставин кожен наступний етап в цій категорії був втратою часу, грошей і репутації. Тому в команді Олександра вирішили інвестувати в те, що може принести користь у майбутньому. Саме тому він змінив команду і категорію змагань.

Тим паче, що є ментальний ресурс, коли тобі потрібно постійно знаходити в собі мотивацію для того, щоб знайти бажання їхати на тому, що не їде. Шкода, але це те, в чому ми перебували. Воно або взагалі не їде, або ще й ламається,

– сказала Бризгалова.

Представниця Олександра додала, що рішення було продиктоване і зміною керівництва команди Prema, що своєю чергою вплинуло на цілі українця.

Бондарев виступатиме у FREC: що відомо

Після переходу у команду VAR Бондарев виступить на двох етапах в Імолі (Італія) та Хоккенхаймі (Німеччина), які відбудуться у вересні.

Пілот розповів, що під час цих гонок для нього найважливіше отримати максимум досвіду, щоб бути готовим до наступного сезону.

Менеджерка ж пілота зазначила, що Бондарев має багато пропозицій від топ-команд та хоче у 2027 році виступати за ту, що дасть можливість боротися за чемпіонство.