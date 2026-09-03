Менеджерка пілота Оксана Бризгалова у коментарі 24 Каналу розповіла деталі переходу Олександра Бондарева у команду VAR.

Бондарев перейшов у команду VAR

За її словами, Олександр провів ряд тестів з командою VAR, а також протягом серпня намагався бути на треку, щоб освоїтися у новому класі перегонів.

Ми тестили з різними командами і одна з них була VAR, які були в захваті від Олександра,

– сказала Бризгалова.

Менеджерка зазначила, що Бондареву сподобалися тести, під час яких він буде дуже швидким. А нова команда Олександра в захваті від його робочої етики на треку та поза ним.

"Той фідбек, який він давав інженерам, як він допомагав налаштовувати машину, для того, щоб вона поїхала швидше, – у них реально відбувся "метч" – такий емоційний, ментальний, і фізичний", – додала представниця гонщика.

Відповідаючи на питання, чи планує Бондарев залишатися з командою VAR на наступний сезон, Бризгалова зазначила, що це буде залежати від конкурентоспроможності боліда.

Вона також додала, що в українського пілота є пропозиції від найтоповіших команд.

"Ми тестували й інші машини, і інші команди, тож нам є з чого вибирати. До того ж, оскільки тести пройшли справді класно, у нас є пропозиції від топових команд", – резюмувала Бризгалова.

Що відомо про новий клас, де виступатиме Бондарев

17-річний гонщик з України перебуває в академії легендарної команди Формули-1 Williams. На початку 2026 року у складі команда Prema він став чемпіоном Формули-4 Близького Сходу, здобувши перший титул для України.

Водночас FREC, який з'явився тільки у 2019 році, вважають наступним кроком після Формули-4 на шляху до інших серій, зокрема Формули-3 чи Формули-2.

Найвідомішим чемпіоном серії є італійський гонщик Формули-1 Кімі Антонеллі. Також у FREC їздили Ізак Аджар, Франко Колапінто та Габріель Бортолето, які в цьому сезоні виступають у Формулі-1.