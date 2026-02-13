16-річний гонщик здобув перемогу в загальному заліку. Вперше в історії український пілот виграв формульний титул, повідомляє 24 канал.

Як Бондарев став чемпіоном?

Переможця сезону Формули-4 визначили за підсумками заїзду в Катарі у п'ятницю, 13 лютого. Бондарев стартував із четвертої позиції кваліфікації та для здобуття титулу мав фінішувати щонайменше дев'ятим. Він приїхав п'ятим і гарантував собі чемпіонство.

Цікаво, що гонку виграв головний суперник українця - француз Енді Консані, однак цього не вистачило для чемпіонства.

У загальному заліку Бондарев, який виступав за індійську команду Mumbai Falcons, випередив Консані на два очки.

Нагадаємо, що навесні 2026 року Бондарев виступить в італійській Формулі-4 у складі команди Prema Racing.

Олександр Бондарев після перемоги/Фото з інстаграм сторінки Олександра Бондарева

Що відомо про 16-річного гонщика?