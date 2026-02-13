16-річний гонщик здобув перемогу в загальному заліку. Вперше в історії український пілот виграв формульний титул, повідомляє 24 канал.
Як Бондарев став чемпіоном?
Переможця сезону Формули-4 визначили за підсумками заїзду в Катарі у п'ятницю, 13 лютого. Бондарев стартував із четвертої позиції кваліфікації та для здобуття титулу мав фінішувати щонайменше дев'ятим. Він приїхав п'ятим і гарантував собі чемпіонство.
Цікаво, що гонку виграв головний суперник українця - француз Енді Консані, однак цього не вистачило для чемпіонства.
У загальному заліку Бондарев, який виступав за індійську команду Mumbai Falcons, випередив Консані на два очки.
Нагадаємо, що навесні 2026 року Бондарев виступить в італійській Формулі-4 у складі команди Prema Racing.
Олександр Бондарев після перемоги/Фото з інстаграм сторінки Олександра Бондарева
Що відомо про 16-річного гонщика?
- Бондарев почав займатися картингом ще з 5 років, а вже у 7 став наймолодшим чемпіоном України з цього виду спорту, як інформує офіційний сайт команди Формули 1 Williams Racing.
У 2023 році він став першим українцем, який приєднався до академії автоспорту Формули‑1 – Williams Racing Driver Academy, що є важливим кроком на шляху до Формули‑1.
- З 2024 року Бондарев розпочав виступи в серіях Formula 4 з командою Prema Racing, здобуваючи подіуми та першу історичну перемогу для українця. А вже у 2025 році став чемпіоном у заліку новачків серії Euro 4, що стало значним досягненням у його молодій кар'єрі.