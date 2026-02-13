16-летний гонщик одержал победу в общем зачете. Впервые в истории украинский пилот выиграл формульный титул, сообщает 24 канал.
Как Бондарев стал чемпионом?
Победителя сезона Формулы-4 определили по итогам заезда в Катаре в пятницу, 13 февраля. Бондарев стартовал с четвертой позиции квалификации и для получения титула должен был финишировать как минимум девятым. Он приехал пятым и гарантировал себе чемпионство.
Интересно, что гонку выиграл главный соперник украинца - француз Энди Консани, однако этого не хватило для чемпионства.
В общем зачете Бондарев, выступавший за индийскую команду Mumbai Falcons, опередил Консани на два очка.
Напомним, что весной 2026 года Бондарев выступит в итальянской Формуле-4 в составе команды Prema Racing.
Александр Бондарев после победы/Фото с инстаграм страницы Александра Бондарева
Что известно о 16-летнем гонщике?
- Бондарев начал заниматься картингом еще с 5 лет, а уже в 7 стал самым молодым чемпионом Украины по этому виду спорта, как информирует официальный сайт команды Формулы 1 Williams Racing.
В 2023 году он стал первым украинцем, который присоединился к академии автоспорта Формулы-1 – Williams Racing Driver Academy, что является важным шагом на пути к Формуле-1.
- С 2024 года Бондарев начал выступления в сериях Formula 4 с командой Prema Racing, получая подиумы и первую историческую победу для украинца. А уже в 2025 году стал чемпионом в зачете новичков серии Euro 4, что стало значительным достижением в его молодой карьере.