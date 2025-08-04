Александр Бондарев начал свою гоночную карьеру в возрасте всего семи лет и уже тогда стал самым молодым Чемпионом Украины по картингу. Впоследствии он начал покорять уже международную арену, пишет 24 Канал.

Читайте также Ред Булл сенсационно уволил легендарного Кристиана Хорнера, которого обвиняли в домогательствах

Кто такой Александр Бондарев?

Уже в семь лет, в 2016 году, Александр Бондарев стал самым молодым Чемпионом Украины по картингу.

2022 год принес ему еще одно значительное достижение – он стал обладателем титула Чемпиона серии WSK Super Master Series. Это одна из самых престижных картинговых серий в мире, победа в которой является важным шагом для молодых пилотов, которые стремятся попасть в Формулу-1.

В 2023 году Александр получил еще более весомую победу, став Чемпионом Европы по картингу. В 2024 году Бондарев добавил к своим трофеям Чемпионство кубка WSK.

Сейчас Александр Бондарев является пилотом Formula-4 в составе профессиональной команды Prema Racing, которая известна своей успешной подготовкой будущих звезд автоспорта. Кроме того, он входит в Академию гонщиков Williams Racing, одной из легендарных команд Формулы-1. В сентябре 2024 года Александр совершил свой дебют в одном из этапов F4 Italian Championship в Барселоне, что стало его первым шагом в формульных гонках.

В начале августа 2025 года в гонке 5-го этапа Формулы-4 в городе Имола он впервые в карьере одержал победу. За три минуты до завершения гонки 16-летний украинец на повороте обошел японца Кину Накамура-Берту и вышел на первое место. Этот успех позволил Александру возглавить зачет новичков.

Интересные факты об Александре

Одним из самых значительных достижений в его карьере является включение в Академию гонщиков Williams Racing.

Сейчас Александр выступает за команду Prema Racing, которая имеет безупречную репутацию в воспитании будущих чемпионов, среди которых такие звезды Формулы-1, как Шарль Леклер, Пьер Гасли и Мик Шумахер.

Согласно доступной информации, карьеру автогонщика Александра Бондарева спонсирует его отец, который является вице-президентом "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев. Его мать - певица Оксана Брызгалова.

В своих соцсетях Александр делится кадрами с гонок, а также закулисьем тренировок. Кадры из личной жизни юного гонщика даже не увидишь на его странице в инстаграме.