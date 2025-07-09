Команда Ред Булл проводит не слишком удачный сезон в Формуле-1. После четырех титулов Макса Ферстаппена подряд команда уже не претендует на победу ни в зачете пилотов, ни в Кубке конструкторов. Это повлияло и на кадровые решения в команде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Прощание с легендой

Уже после второго этапа сезона-2025 Ред Булл отчислили из команды Лиама Лоусона и заменили его на Юки Цуноду. Теперь же изменения коснулись административного корпуса.

Британские СМИ сообщают об увольнении Кристиана Хорнера с должности генерального директора Ред Булл. Решение вступает в силу немедленно, уже к гран-при Бельгии "быков" будет готовить Лоран Мекис

Француз ранее возглавлял другую команду концерна "Рэйсинг Буллз". Там его теперь заменит Алан Пермейн. Причиной увольнения Хорнера называют неудачные результаты команды и разочарование в нем со стороны тайского совладельца команды Чалерма Ювидьи.

Отметим, что Хорнер возглавлял Ред Булл аж с 2004 года. За это время команда шесть раз выигрывала Кубок конструкторов, а ее пилоты получили 8 чемпионских титулов (по 4 на счету Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена).

Скандальный шлейф

В прошлом году Кристиан уже был на грани увольнения после скандала с домогательством к работнице компании. Женщина обвинила 51-летнего британца в неконтролируемом и неадекватном поведении.

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В конце концов Хорнера отстранили на время от команды, но потом вернули. Обвинения женщины были признаны безосновательными и она в итоге была уволена.

В этом сезоне Ред Булл идет лишь четвертым в зачете Кубка конструкторов Формулы-1. Главной проблемой команды являются плохие результаты второго пилота. В то время как Ферстаппен после 12-ти этапов набрал 165 очков (третье место), у Юки Цуноды – лишь 10 баллов (17-я позиция).