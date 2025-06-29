Сезон-2025 в Формуле-1 продолжает набирать обороты. В австрийском Шпильберге прошел 11-й этап "королевских" гонок, на котором доминировали пилоты команды Макларен, сообщает 24 Канал.

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Доминация Макларен

В квалификации торжествовал Ландо Норрис и британец в итоге спокойно довел гонку до победы. Его партнер по команде Оскар Пиастри сумел финишировать вторым. На прошлом этапе Норрис врезался в Пиастри.

Результаты гран-при Австрии-2025:

Ландо Норрис (Макларен) Оскар Пиастри (Макларен) Шарль Леклер (Феррари) Льюис Хэмилтон (Феррари) Джордж Расселл (Мерседес) Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Габриэль Бортолето (Заубер) Нико Гюлькенберг (Заубер) Эстебан Окон (Хаас)

А вот для Макса Ферстаппена этап выдался ужасным. Сначала действующий чемпион Формулы-1 занял седьмое место в квалификации. А уже на первом круге гран-при вообще сошел с трассы.

Халепа Ферстаппена

Причиной стала авария, которую спровоцировал Андреа Кими Антонелли из Мерседес. Итальянец въехал в бой Максу, из-за чего оба пилота были вынуждены досрочно завершить гонку.

Авария между Ферстаппеном и Антонелли: смотреть видео

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А вот для пилотов Феррари этап получился удачным. Леклер и Хэмилтон финишировали на 3-4 местах позади представителей Макларен. Это позволило итальянской команде опередить Мерседес в Кубке конструкторов и выйти на второе место.

К слову, после этого этапа обострилась борьба за чемпионство. Ферстаппен существенно ухудшил свои шансы на пятое "золото" подряд, а вот Норрис сократил отставание от Пиастри всего до 15 очков.

Индивидуальный зачет Формулы-1 в сезоне-2025: