ФИА отстранила Дерека Уорвика от работы стюардом на Гран-при Канады из-за его несанкционированных публичных высказываний. Он раскритиковал некоторых пилотов Формулы-1 в СМИ, что нарушило внутренний регламент организации, пишет 24 канал со ссылкой на Motorsport.

Читайте также Разрывает в Ред Булл: Ферстаппен повторил невероятное достижение Шумахера

Едва не поплатился должностью из-за комментария

Уорвик вынужден пропустить этап в Монреале после того, как в сети появились его цитаты из интервью, которое он дал букмекерской компании.

В своих высказываниях 70-летний стюард раскритиковал нескольких нынешних пилотов Формулы-1. Речь идет о Ландо Норрисе, Ленсе Стролле и Юки Цуноде. Также он прокомментировал инцидент между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом на Гран-при Испании.

ФИА официально сообщила об отстранении Дерека Уорвика, однако немножко позже он вернется к исполнению своих обязанностей.

Его заменит Энрике Бернольди, который до конца гонки будет работать с удаленного операционного центра в Женеве. После обсуждения Дерек признал, что его комментарии были опрометчивыми в его роли стюарда ФИА, и извинился. Дерек вернется к выполнению своих обязанностей стюарда на следующем Гран-при Австрии,

– сказано в заявлении Федерации.

Интересно. Это уже второй случай, когда высокопоставленного чиновника Формулы-1 обвиняют в предоставлении комментариев букмекерской компании. В конце января 2025 года ФИА уволила Джонни Герберта с должности по этой же причине.

Напомним, что победителем предыдущего этапа, а именно Гран-при Испании стал пилот команды Макларен Оскар Пиастри.