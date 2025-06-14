ФІА відсторонила Дерека Ворвіка від роботи стюардом на Гран-прі Канади через його несанкціоновані публічні висловлювання. Він розкритикував деяких пілотів Формули-1 у ЗМІ, що порушило внутрішній регламент організації, пише 24 канал з посиланням на Motorsport.

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Ледь не поплатився посадою через коментар

Ворвік змушений пропустити етап у Монреалі після того, як у мережі з’явилися його цитати з інтерв’ю, яке він дав букмекерській компанії.

У своїх висловлюваннях 70-річний стюард розкритикував кількох нинішніх пілотів Формули-1. Мова йде про Ландо Норріса, Ленса Стролла та Юкі Цуноду. Також він прокоментував інцидент між Максом Ферстаппеном і Джорджем Расселлом на Гран-прі Іспанії.

ФІА офіційно повідомила про відсторонення Дерека Ворвіка, однак трошки згодом він повернеться до виконання своїх обов'язків.

Його замінить Енріке Бернольді, який до кінця гонки працюватиме з віддаленого операційного центру в Женеві. Після обговорення Дерек визнав, що його коментарі були необачними в його ролі стюарда ФІА, та вибачився. Дерек повернеться до виконання своїх обов'язків стюарда на наступному Гран-прі Австрії,

– сказано у заяві Федерації.

Цікаво. Це вже другий випадок, коли високопоставленого посадовця Формули-1 звинувачують у наданні коментарів букмекерській компанії. В кінці січня 2025 року ФІА звільнила Джонні Герберта з посади через цю ж причину.

Нагадаємо, що переможцем попереднього етапу, а саме Гран-прі Іспанії став пілот команди Макларен Оскар Піастрі.