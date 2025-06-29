Сезон-2025 у Формулі-1 продовжує набрати оберти. У австрійському Шпільбергу пройшов 11-ий етап "королівських" перегонів, на якому домінували пілоти команди Макларен, повідомляє 24 Канал.

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Домінація Макларен

У кваліфікації тріумфував Ландо Норріс і британець у підсумку спокійно довів гонку до перемоги. Його партнер по команді Оскар Піастрі зумів фінішувати другим. На минулому етапі Норріс врізався у Піастрі.

Результати гран-прі Австрії-2025:

Ландо Норріс (Макларен) Оскар Піастрі (Макларен) Шарль Леклер (Феррарі) Льюїс Гемілтон (Феррарі) Джордж Расселл (Мерседес) Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Габріель Бортолето (Заубер) Ніко Гюлькенберг (Заубер) Естебан Окон (Хаас)

А ось для Макса Ферстаппена етап видався жахливим. Спочатку чинний чемпіон Формули-1 посів сьоме місце у кваліфікації. А вже на першому колі гран-прі взагалі зійшов з траси.

Халепа Ферстаппена

Причиною стала аварія, яку спровокував Андреа Кімі Антонеллі з Мерседес. Італієць в'їхав у бій Максу, через що обидва пілоти були змушені достроково завершити гонку.

Аварія між Ферстаппеном та Антонеллі: дивитися відео

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А от для пілотів Феррарі етап вийшов вдалим. Леклер та Гемілтон фінішували на 3-4 місцях позаду представників Макларен. Це дозволило італійській команді випередити Мерседес у Кубку конструкторів та вийти на друге місце.

До слова, після цього етапу загострилась боротьба за чемпіонства. Ферстаппен суттєво погіршив свої шанси на п'яте "золото" поспіль, а ось Норріс скоротив відставання від Піастрі всього до 15 очок.

Індивідуальний залік Формули-1 у сезоні-2025: