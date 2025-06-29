Сезон-2025 у Формулі-1 продовжує набрати оберти. У австрійському Шпільбергу пройшов 11-ий етап "королівських" перегонів, на якому домінували пілоти команди Макларен, повідомляє 24 Канал.
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Домінація Макларен
У кваліфікації тріумфував Ландо Норріс і британець у підсумку спокійно довів гонку до перемоги. Його партнер по команді Оскар Піастрі зумів фінішувати другим. На минулому етапі Норріс врізався у Піастрі.
Результати гран-прі Австрії-2025:
- Ландо Норріс (Макларен)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Льюїс Гемілтон (Феррарі)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Габріель Бортолето (Заубер)
- Ніко Гюлькенберг (Заубер)
- Естебан Окон (Хаас)
А ось для Макса Ферстаппена етап видався жахливим. Спочатку чинний чемпіон Формули-1 посів сьоме місце у кваліфікації. А вже на першому колі гран-прі взагалі зійшов з траси.
Халепа Ферстаппена
Причиною стала аварія, яку спровокував Андреа Кімі Антонеллі з Мерседес. Італієць в'їхав у бій Максу, через що обидва пілоти були змушені достроково завершити гонку.
Аварія між Ферстаппеном та Антонеллі: дивитися відео
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А от для пілотів Феррарі етап вийшов вдалим. Леклер та Гемілтон фінішували на 3-4 місцях позаду представників Макларен. Це дозволило італійській команді випередити Мерседес у Кубку конструкторів та вийти на друге місце.
До слова, після цього етапу загострилась боротьба за чемпіонства. Ферстаппен суттєво погіршив свої шанси на п'яте "золото" поспіль, а ось Норріс скоротив відставання від Піастрі всього до 15 очок.
Індивідуальний залік Формули-1 у сезоні-2025:
- Оскар Піастрі (Макларен) – 216
- Ландо Норріс (Макларен) – 201
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155
- Джордж Расселл (Мерседес) – 146
- Шарль Леклер (Феррарі) – 119
- Льюїс Гемілтон (Феррарі) – 91
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 63
- Александер Албон (Вільямс) – 42
- Естебан Окон (Хаас) – 23
- Ніко Гюлькенберг (Заубер) – 22