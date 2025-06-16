В Формуле-1 продолжается сезон-2025. Десять этапов уже позади, последний из них прошел 15 июня в Канаде на автодроме в Монреале, сообщает 24 Канал.

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Норрис спровоцировал аварию

Этап оказался удачным для команды Мерседес, которая одержала первую победу в сезона. Первое место занял Джордж Расселл, тогда как на третьей позиции финишировал Андреа Кими Антонелли.

Зато эпическим моментом запомнились пилоты Макларена. Оскар Пиастри ехал четвертым, тогда как его преследовал партнер по команде Ландо Норрис. За четыре круга до финиша англичанин решил атаковать Оскара.

Авария между Норрисом и Пиастри: смотреть видео

Однако сам Пиастри умело защитился от атаки, тогда как Ландо допустил грубую ошибку. Норрис допустил контакт с болидом австралийца, после чего въехал в отбойник. Сам пилот не пострадал, но финишировать так и не смог.

Винить могу только себя. Я думал, что Оскар сместится немного правее, чтобы явно не оставлять пространства. Я просто недооценил его. Хочу извиниться перед командой и Оскаром за эту идиотскую попытку обгона. Хорошо, что я не испортил ему гонку,

– заявил Норрис после гонки.

Ранее сообщалось, что пилот Ред Булл разбил болид вдребезги. Что же касается гран-при Канады, то Пиастри в конце концов так и финишировал четвертым, что позволило ему еще больше нарастить отрыв в общем зачете от Норриса.

Турнирное положение в общем зачете Формулы-1: