У Формуле-1 продолжается 76-ый сезон в истории. Очередной этап 2025 года прошел в Великобритании на легендарном автодроме в Сильверстоуне, сообщает 24 Канал.
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Невероятный рывок Хюлькенберга
Поул-позишн получил Макс Ферстаппен, что давало надежды для Ред Булл на финиш впереди фаворитов из Макларен. Однако голландец не смог навязать конкуренцию британской команде.
Норрис и Пиастри пятый раз в сезоне забрали первые два места, опередив пелотон более чем на полминуты. Триумф достался Ландо, который сократил отставание от Пиастри в индивидуальном зачете.
Результаты гран-при Великобритании-2025:
- Ландо Норрис (Макларен)
- Оскар Пиастри (Макларен) +6,812
- Нико Хюлькенберг (Заубер) +34,742
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +39,812
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +56,781
- Пьер Гасли (Альпин) +59,857
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:00,603
- Александер Албон (Уильямс) +1:04,135
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:05,858
- Джордж Расселл (Мерседес) +1:10,674
Впрочем, главным героем гран-при стал пилот Заубера Нико Хюлькенберг. 37-летний немец стартовал аж с 19 места, но сумел прорваться на подиум и занял третье место.
Для "Халка" это первый подиум в его долгой карьере, которая длится аж с 2010 года. За это время Нико проехал аж 239 этапов, но самым высоким его место было четвертое. Он трижды финишировал в шаге от подиума.
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После этого гран-при в Формуле-1 наступил экватор. Пилоты проехали 12 из 24-х этапов, а в борьбе за чемпионство остаются только двое гонщиков Макларен. Тем временем в Кубке конструкторов Феррари немного оторвался от Мерседеса.
Индивидуальный зачет пилотов:
- Оскар Пиастри (Макларен) – 234
- Ландо Норрис (Макларен) – 226
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 165
- Джордж Расселл (Мерседес) – 147
- Шарль Леклер (Феррари) – 119
- Льюис Хэмилтон (Феррари) – 103
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63
- Александер Албон (Уильямс) – 46
- Нико Хюлькенберг (Заубер) – 37
- Эстебан Окон (Хаас) – 23
Зачет в Кубке конструкторов:
- Макларен – 442
- Феррари – 222
- Мерседес – 210
- Ред Булл – 172
- Вильямс – 59
- Заубер – 41
- РБ – 36
- Астон Мартин – 36
- Хаас – 29
- Альпин – 19