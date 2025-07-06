У Формулі-1 триває 76-ий сезон в історії. Черговий етап 2025 року пройшов у Великій Британії на легендарному автодромі у Сільверстоуні, повідомляє 24 Канал.

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Неймовірний ривок Гюлькенберга

Поул-позишн здобув Макс Ферстаппен, що давало надії для Ред Булл на фініш попереду фаворитів з Макларен. Проте нідерландець не зміг нав'язати конкуренцію британській команді.

Норріc та Піастрі вп'яте в сезоні забрали перші два місця, випередивши пелотон більш ніж на півхвилини. Тріумф дістався Ландо, який скоротив відставання від Піастрі в індивідуальному заліку.

Результати гран-прі Великої Британії-2025:

Ландо Норріс (Макларен) Оскар Піастрі (Макларен) +6,812 Ніко Гюлькенберг (Заубер) +34,742 Льюїс Гемілтон (Феррарі) +39,812 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +56,781 П'єр Гаслі (Альпін) +59,857 Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:00,603 Александер Албон (Вільямс) +1:04,135 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:05,858 Джордж Расселл (Мерседес) +1:10,674

Втім головним героєм гран-прі став пілот Заубера Ніко Гюлькенберг. 37-річний німець стартував аж з 19 місця, але зумів прорватися на подіум та посів третє місце.

Для "Халка" це перший подіум в його довгій кар'єрі, яка триває аж з 2010 року. За цей час Ніко проїхав аж 239 етапів, але найвищим його місце було четверте. Він тричі фінішував за крок від подіуму.

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Після цього гран-прі у Формулі-1 наступив екватор. Пілоти проїхали 12 з 24-х етапів, а в боротьбі за чемпіонство лишаються лише двоє гонщиків Макларен. Тим часом в Кубку конструкторів Феррарі трохи відірвався від Мерседеса.

Індивідуальний залік пілотів:

Оскар Піастрі (Макларен) – 234 Ландо Норріс (Макларен) – 226 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 165 Джордж Расселл (Мерседес) – 147 Шарль Леклер (Феррарі) – 119 Льюїс Гемілтон (Феррарі) – 103 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 63 Александер Албон (Вільямс) – 46 Ніко Гюлькенберг (Заубер) – 37 Естебан Окон (Хаас) – 23

Залік в Кубку конструкторів: