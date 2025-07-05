24 Канал на тлі моторошної події зібрав найтрагічніші дні в історії спорту. У підбірку увійшли не лише автомобільні аварії, а й автокатастрофи та інші трагічні випадки.

До теми Болюча втрата: як футбольний світ сумує через загибель Діогу Жоти та Андре Сілви

Діогу Жота та його брат Андре Сілва

Розпочнімо із останньої трагічної новини. Два брати-футболісти потрапити у смертельну ДТП у провінції Самора близько о 1:30 ночі за місцевим часом на шосе А-65. Була інформація, що причиною аварії став прокол шини під час обгону. Через це водій втрати контроль над кермуванням, з'їхав із дороги та спалахнув.

У гравців просто не було шансів вибратись із розкішного Lamborghini, який миттєво був охоплений вогнем.

Згодом в інформаційний простір потрапило відео із палаючим авто Жоти.

Відео перших хвилин аварії із Діогу Жотою

Фанати Ліверпуля почали зносити квіти та клубну атрибутику до домашнього стадіону "Енфілд".

Уболівальники Ліверпуля оплакують загибель Жоти / Фото Getty Images

Незадовго до загибелі Жота відсвяткував весілля зі своєю коханою Руте, із якою виховував троє спільних дітей.

Його останній у житті сезон-2024/2025 став одним із найуспішніших. Діогу Жота взяв участь у 26-ти матчах Ліверпуля, у яких відзначився 6 голами та 3 асистами. Свій останній м'яч португалець забив у ворота Евертона. Допоміг "мерсисайдцям" стати чемпіонами АПЛ, а також нещодавно лише вдруге став переможцем Ліги націй разом зі збірною Португалії.

Кобі Браянт

5 років тому вранці 26 січня 2020-го світ пережив моторошну загибель одного із найтоповіших баскетболістів в історії Кобі Браянта. Гвинтокрил спортсмена потрапив в авіакатастрофу неподалік Лос-Анджелеса. У гелікоптері загалом було дев'ять осіб, із них ніхто не вижив. Серед жертв була його 13-річна донька Джіанна.



Кобі Браянт із донькою Джіанною / Фото Getty Images

Катастрофа стала на 25-й хвилині польоту. Перед трагедією із гелікоптером втратили зв'язок. Згодом стало відомо, що причиною авіакатастрофи стала помилка пілота, який полетів через густі хмари. Через що втратив просторову дезорієнтацію.

Через два роки після загибелі на місці аварії встановили тимчасову статую Браянта із донькою. Однак жодного меморіалу на цьому місці не планується. При цьому прихильникам загиблого баскетболіста сподобалась скульптура.

Манчестер Юнайтед

6 лютого 1958 року стала одна із найстрашніших авіакатастроф у світі спорту. Її ще називають Мюнхенською авіакатастрофою. Сталась вона після виїзного матчу-відповіді Манчестер Юнайтед проти Црвени Звєзди у рамках Кубка європейських чемпіонів.

Літак, на борту якого була англійська команда, уболівальники та представники ЗМІ, зупинився на дозаправку у Мюнхені. Адже чисто фізично пального б не вистачило на усю дорогу із Сербії у Велику Британію.



Мюнхенська авіакатастрофа / Фото Getty Images

Пілоти тричі намагались підійняти літак у повітря, а остання спроба закінчилась трагедією. Через сніжну кашу, яка утворилась вкінці злітної смуги, літак із командою не набрав потрібної швидкості, протаранив огорожу та врізався крилом у будинок, який був неподалік. Через зіткнення загинуло 23 пасажири, а також 21 людина вижила.

Хоча першочерговою причиною аварії називали провину капітана Тейна, який начебто не прибрав лід із крил літака. Хоча очевидці заперечували цей факт. Лише згодом була встановлена справжня причина авіакатастрофи, а Тейн довів свою невинність.

Андрій Гусін

17 вересня 2014 року український футбол втратив легенду. Загинув колишній футболіст збірної України та київського Динамо Андрій Гусін. Трагедія сталась 17 вересня близько 14:00 на київському автодромі "Чайка". Ексфутболіст у той момент якраз катався на мотоциклі на треці автодрому. На одному із віражів Гусін вилетів із мотоцикла, влетівши у відбійник.



Андрій Гусін / Фото ФК Динамо Київ

Андрій Гусін помер на місці від отриманих травм, які були несумісні із життям.

Відзначимо, що до трагедії Гусін займався автомобільним спортом та навіть брав участі у перегонах. Останнім часом перед загибеллю захоплювався їздою на мотоциклі.



Загибель Андрія Гусіна / Скриншот із відео

Довідка. У своїй кар'єрі опорного півзахисника Гусін провів 473 гри, у яких відзначився 98 голами та 22 асистами. Разом із Динамо 7 разів ставав чемпіоном країни, 5 разів перемагав у Кубку України, одного разу у Суперкубку країни та у сезоні-1998/1999 став переможцем Першої ліги із другою командою киян. Після чого розпочав тренерську діяльність. Попрацював в Україні та Росії.

Хосе Антоніо Реєс

Перший день червня 2019-го року назавжди запам'ятається уболівальникам іспанського футболу, зокрема Севільї. В автокатастрофі розбився колишній футболіст Реала та Арсенала Хосе Антоніо Реєс. 35-річний гравець потрапив у смертельну ДТП, коли виїжджав зі свого рідного міста Утрера.



Похорони Хосе Антоніо Реєса / Фото Getty Images

Причиною аварії стала дуже висока швидкість, з якою трасою їхав іспанський вінгер. Реєс розігнав свій автомобіль майже до 200 кілометрів за годину. Через таку високу швидкість не витримала одна із шин автівки та лопнула. Через що автомобіль футболіста з'їхав із дороги та влетів у бетонні блоки, після чого машина декілька разів перевернулась та спалахнула. Дуже схожий випадок із автокатастрофою Діогу Жоти.

Шапекоенсе

Ще одна авіатрагедія спіткала бразильську футбольну команду Шапекоенсе. 29 листопада 2016 року команда летіла на матч проти Атлетіко Насьональ у рамках фіналу Південноамериканського кубка. Літак, на борту якого був 81 пасажир, зазнав авіакатастрофи на території Колумбії.

Пілоти літака встигли надіслати повідомлення, у якому сповістили про несправність електрообладнання. Лише п'ятеро пасажирів "народились у сорочці", із них троє – футболісти (Алан Рушел, Жаксон Фолманн та Еліу Нету) Шапекоенсе. Також вижив голкіпер команди Маркос Данило, який згодом помер у лікарні. 76-ть людей загинуло.

Суперник Шапекоенсе відзначився благородним вчинком. Атлетіко Насьональ відмовився від трофея.



Прощання із загиблими гравцями і тренерами Шапекоенсе / Фото Getty Images

3 грудня бразильська спільнота попрощалась із загиблими в авіакатастрофі на рідному стадіоні Шапекоенсе.

Еміліано Сала

Ще одна трагедія сталась ввечері 21 січня 2019 року. Еміліано Сала на приватному літаку летів із Нанта до Кардіффа, де підписав контракт із місцевим клубом. Але так і не встиг дебютувати за свою нову команду.



Загибель Еміліано Сала / Фото Getty Images

Ввечері того числа літак, на борту якого був футболіст, зник із радарів у 13-ти кілометрах від британського острова Олдерні. Пошуки зниклого літака тривали до 24 січня, які минули безрезультатно. Місцева поліція припинила пошуки, адже не знайшла жодних слідів літака чи людей, які були на борту. Футболіста визнали безвісти зниклим

Лише 4 лютого під час приватної операції вдалось знайти уламки літака. Згодом знайшли й тіло новачка Кардіфф Сіті. Лише через декілька днів поліція офіційно ідентифікувала тіло футболіста.

Міхаель Шумахер

Ще одна трагедія, щоправда, яка не закінчилась летально, сталась 29 грудня 2013 року. Мова йде про трагічний відпочинок у Французьких Альпах одного із найвидатніших гонщиків в історії Формули-1 Міхаеля Шумахера.



Міхаель Шумахер / Фото Getty Images

Нещасний випадок стався, коли Шумахер разом із сином спускались на лижах. Під час катання Міхаель впав, перевернувся у повітрі та вдарився головою об камінь, який був прикритий сніговим шаром. При цьому швидкість була невеликою (близько 20 кілометрів за годину), але гонщик катався за межами безпечної зони на курорті Мерібель.

Після удару шолом, який захищав голову гонщика, розколовся на дві частини. У підсумку Міхаель отримав складні травми голови. Шумахера доправили до Університетського госпіталя у Греноблі. Згодом стало відомо, що Шумахер перебуває у комі через черепно-мозкову травму. Йому була проведена термінова операція.

Відтоді не так багато інформації з'являється щодо стану Міхаеля Шумахера. Ще у 2014-му була інформація, що його перевели продовжувати лікуватись у домашніх умовах. Через чотири роки виплив факт, що відомий у минулому гонщик може самостійно дихати та пересуватись.

У 2019-му стало відомо, що Міхаель переніс експериментальну операцію із пересадження впровадженню стовбурових клітин у серцеву тканину. Постійне лікування та черепно-мозкова травма змінила Шумахера. Вже наступного року з'явилась інформація, що гонщик перенесе ще одну експериментальну операцію із відновлення нервової системи. Більше інформації про стан здоров'я Шумахера не з'являлось. Все тримається у приватності та таємниці.

На жаль, це далеко не усі трагедії, які ставались із спортсменами. Спортивний світ постійно втрачає своїх атлетів в авто та авіакатастрофах!