24 Канал на фоне жуткого события собрал самые трагические дни в истории спорта. В подборку вошли не только автомобильные аварии, но и автокатастрофы и другие трагические случаи.

К теме Болезненная потеря: как футбольный мир скорбит из-за гибели Диогу Жоты и Андре Силвы

Диогу Жота и его брат Андре Силва

Начнем с последней трагической новости. Два брата-футболиста попали в смертельную аварию в провинции Самора около 1:30 ночи по местному времени на шоссе А-65. Была информация, что причиной аварии стал прокол шины во время обгона. Из-за этого водитель потерял контроль над управлением, съехал с дороги и загорелся.

У игроков просто не было шансов выбраться из роскошного Lamborghini, который мгновенно был охвачен огнем.

Впоследствии в информационное пространство попало видео с горящим авто Жоты.

Видео первых минут аварии с Диогу Жотой

Фанаты Ливерпуля начали сносить цветы и клубную атрибутику к домашнему стадиону "Энфилд".

Болельщики Ливерпуля оплакивают гибель Жоты / Фото Getty Images

Незадолго до гибели Жота отпраздновал свадьбу со своей возлюбленной Руте, с которой воспитывал троих общих детей.

Его последний в жизни сезон-2024/2025 стал одним из самых успешных. Диогу Жота принял участие в 26-ти матчах Ливерпуля, в которых отметился 6 голами и 3 ассистами. Свой последний мяч португалец забил в ворота Эвертона. Помог "мерсисайдцам" стать чемпионами АПЛ, а также недавно лишь во второй раз стал победителем Лиги наций вместе со сборной Португалии.

Коби Брайант

5 лет назад утром 26 января 2020-го мир пережил жуткую гибель одного из самых топовых баскетболистов в истории Коби Брайанта. Вертолет спортсмена попал в авиакатастрофу неподалеку от Лос-Анджелеса. В вертолете всего было девять человек, из них никто не выжил. Среди жертв была его 13-летняя дочь Джианна.



Коби Брайант с дочерью Джианной / Фото Getty Images

Катастрофа произошла на 25-й минуте полета. Перед трагедией с вертолетом потеряли связь. Впоследствии стало известно, что причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота, который полетел через густые облака. Из-за чего потерял пространственную дезориентацию.

Через два года после гибели на месте аварии установили временную статую Брайанта с дочерью. Однако никакого мемориала на этом месте не планируется. При этом поклонникам погибшего баскетболиста понравилась скульптура.

Манчестер Юнайтед

6 февраля 1958 года произошла одна из самых страшных авиакатастроф в мире спорта. Ее еще называют Мюнхенской авиакатастрофой. Произошла она после выездного ответного матча Манчестер Юнайтед против Црвены Звезды в рамках Кубка европейских чемпионов.

Самолет, на борту которого была английская команда, болельщики и представители СМИ, остановился на дозаправку в Мюнхене. Ведь чисто физически горючего бы не хватило на всю дорогу из Сербии в Великобританию.



Мюнхенская авиакатастрофа / Фото Getty Images

Пилоты трижды пытались поднять самолет в воздух, а последняя попытка закончилась трагедией. Из-за снежной каши, которая образовалась в конце взлетной полосы, самолет с командой не набрал нужной скорости, протаранил забор и врезался крылом в дом, который был неподалеку. Из-за столкновения погибли 23 пассажира, а также 21 человек выжил.

Хотя первоочередной причиной аварии называли вину капитана Тейна, который якобы не убрал лед с крыльев самолета. Хотя очевидцы отрицали этот факт. Только впоследствии была установлена истинная причина авиакатастрофы, а Тейн доказал свою невиновность.

Андрей Гусин

17 сентября 2014 года украинский футбол потерял легенду. Погиб бывший футболист сборной Украины и киевского Динамо Андрей Гусин. Трагедия произошла 17 сентября около 14:00 на киевском автодроме "Чайка". Экс-футболист в тот момент как раз катался на мотоцикле на треке автодрома. На одном из виражей Гусин вылетел с мотоцикла, влетев в отбойник.



Андрей Гусин / Фото ФК Динамо Киев

Андрей Гусин скончался на месте от полученных травм, которые были несовместимы с жизнью.

Отметим, что до трагедии Гусин занимался автомобильным спортом и даже принимал участие в гонках. В последнее время перед гибелью увлекался ездой на мотоцикле.



Гибель Андрея Гусина / Скриншот из видео

Справка. В своей карьере опорного полузащитника Гусин провел 473 игры, в которых отметился 98 голами и 22 ассистами. Вместе с Динамо 7 раз становился чемпионом страны, 5 раз побеждал в Кубке Украины, однажды в Суперкубке страны и в сезоне-1998/1999 стал победителем Первой лиги со второй командой киевлян. После чего начал тренерскую деятельность. Поработал в Украине и России.

Хосе Антонио Рейес

Первый день июня 2019-го года навсегда запомнится болельщикам испанского футбола, в частности Севильи. В автокатастрофе разбился бывший футболист Реала и Арсенала Хосе Антонио Рейес. 35-летний игрок попал в смертельное ДТП, когда выезжал из своего родного города Утрера.



Похороны Хосе Антонио Рейеса / Фото Getty Images

Причиной аварии стала очень высокая скорость, с которой по трассе ехал испанский вингер. Рейес разогнал свой автомобиль почти до 200 километров в час. Из-за такой высокой скорости не выдержала одна из шин автомобиля и лопнула. Из-за чего автомобиль футболиста съехал с дороги и влетел в бетонные блоки, после чего машина несколько раз перевернулась и загорелась. Очень похожий случай с автокатастрофой Диогу Жоты.

Шапекоэнсе

Еще одна авиатрагедия постигла бразильскую футбольную команду Шапекоэнсе. 29 ноября 2016 года команда летела на матч против Атлетико Насьональ в рамках финала Южноамериканского кубка. Самолет, на борту которого был 81 пассажир, потерпел авиакатастрофу на территории Колумбии.

Пилоты самолета успели отправить сообщение, в котором сообщили о неисправности электрооборудования. Только пятеро пассажиров "родились в рубашке", из них трое – футболисты (Алан Рушел, Жаксон Фолманн и Элиу Нету) Шапекоэнсе. Также выжил голкипер команды Маркос Данило, который впоследствии скончался в больнице. 76-ть человек погибло.

Соперник Шапекоэнсе отличился благородным поступком. Атлетико Насьональ отказался от трофея.



Прощание с погибшими игроками и тренерами Шапекоэнсе / Фото Getty Images

3 декабря бразильское сообщество попрощалось с погибшими в авиакатастрофе на родном стадионе Шапекоэнсе.

Эмилиано Сала

Еще одна трагедия произошла вечером 21 января 2019 года. Эмилиано Сала на частном самолете летел из Нанта в Кардифф, где подписал контракт с местным клубом. Но так и не успел дебютировать за свою новую команду.



Гибель Эмилиано Сала / Фото Getty Images

Вечером того числа самолет, на борту которого был футболист, исчез с радаров в 13-ти километрах от британского острова Олдерни. Поиски пропавшего самолета продолжались до 24 января, которые прошли безрезультатно. Местная полиция прекратила поиски, ведь не нашла никаких следов самолета или людей, которые были на борту. Футболиста признали без вести пропавшим

Только 4 февраля во время частной операции удалось найти обломки самолета. Впоследствии нашли и тело новичка Кардифф Сити. Лишь через несколько дней полиция официально идентифицировала тело футболиста.

Михаэль Шумахер

Еще одна трагедия, правда, которая не закончилась летально, произошла 29 декабря 2013 года. Речь идет о трагическом отдыхе во Французских Альпах одного из величайших гонщиков в истории Формулы-1 Михаэля Шумахера.



Михаэль Шумахер / Фото Getty Images

Несчастный случай произошел, когда Шумахер вместе с сыном спускались на лыжах. Во время катания Михаэль упал, перевернулся в воздухе и ударился головой о камень, который был прикрыт снежным слоем. При этом скорость была небольшой (около 20 километров в час), но гонщик катался за пределами безопасной зоны на курорте Мерибель.

После удара шлем, который защищал голову гонщика, раскололся на две части. В итоге Михаэль получил сложные травмы головы. Шумахера доставили в Университетский госпиталь в Гренобле. Впоследствии стало известно, что Шумахер находится в коме из-за черепно-мозговой травмы. Ему была проведена срочная операция.

С тех пор не так много информации появляется о состоянии Михаэля Шумахера. Еще в 2014-м была информация, что его перевели продолжать лечиться в домашних условиях. Через четыре года всплыл факт, что известный в прошлом гонщик может самостоятельно дышать и передвигаться.

В 2019-м стало известно, что Михаэль перенес экспериментальную операцию по пересадке внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Постоянное лечение и черепно-мозговая травма изменила Шумахера. Уже в следующем году появилась информация, что гонщик перенесет еще одну экспериментальную операцию по восстановлению нервной системы. Больше информации о состоянии здоровья Шумахера не появлялось. Все держится в приватности и тайне.

К сожалению, это далеко не все трагедии, которые происходили со спортсменами. Спортивный мир постоянно теряет своих атлетов в авто и авиакатастрофах!