Легендарний автодром в Італії є особливим для українця, адже у 2025 році він здобув свою першу перемогу у формульних класах. Напередодні дебюту 17-річний Бондарев у коментарі 24 Каналу розповів про своє завдання на гонку.

Бондарев заявив про різницю у перегонах Формули-4 та FREC

Гонщик наголосив, що існує велика різниця у підготовці до перегонів Формули-4 та FREC. Зважаючи на те, що це перша гонка Бондарева в новій категорії, завдання показати високий результат наразі не стоїть.

Також Олександр підкреслив, що його конкуренти вже проїхали 6 етапів, тоді як він тільки 3 вересня розпочне тести.

"Для мене найважливіше на цих двох етапах отримати максимум досвіду, щоб бути готовим до наступного сезону", – сказав Бондарев.

Що відомо про перехід Бондарева

Бондарев розпочав сезон у Формулі-4, де виступав за команду Prema. Однак 2 вересня гонщик академії Williams оголосив про перехід в інший клас.

Він виступить на двох етапах Формули регіонального європейського чемпіонату (FREC). Окрім Імоли, українець має взяти участь у фінал сезону, який відбудеться у німецькому Хоккенхаймі з 11 до 13 вересня.

Перехід Олександра у FREC, який існує з 2019 року, оцінюють як підвищення, адже це наступний крок для молодих гонщиків на шляху до сильніших формульних серій.

Менеджерка пілота Оксана Бризгалова розповіла, що нова команда в захваті від українського гонщика. Олександр може залишитися у VAR на 2027 рік, але це буде залежати від конкурентоспроможності боліда.